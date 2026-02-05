Antonio Albanese a Palermo | il film che racconta le grandi location del capo della mafia

Antonio Albanese ha girato il suo nuovo film a Palermo, ma le riprese sono state fatte in una location insolita: il Lago d’Orta. L’attore e regista ha scelto un luogo diverso dal solito per raccontare la storia di un capo della mafia. La produzione ha coinvolto diversi set tra la città e il lago, creando un mix di ambientazioni che catturano l’attenzione. Le scene sono state girate nelle ultime settimane, con la partecipazione di alcune comparse locali. Albanese ha spiegato di aver voluto trovare un’atmosfera diversa, lontana dai soliti cliché, per rendere

**Antonio Albanese ha girato il suo nuovo film a Palermo, in una location particolare: il Lago d’Orta.** Il film, intitolato *Lavoreremo da grandi*, verrà presentato al cinema il 5 febbraio 2026. È un’opera che si sviluppa in un ambiente circoscritto, ma ricco di significati, dove il paesaggio e il rapporto con l’acqua fungono come metafora dell’umano, dell’inerzia e del caos. Le riprese sono state effettuate interamente nei borghi del lago, in Piemonte, tra Orta San Giulio, Ameno, Serravalle al Mare, dove la storia di quattro uomini marginali e frammentati prende forma. *“Lavoreremo da grandi”*, il film di Antonio Albanese, nasce come un racconto di persone in bilico, di vite che si scontrano, di errori che crescono in fretta, di un mondo dove il destino è in parte un gioco di circostanze e di momenti decisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

