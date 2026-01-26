Allenatore esonerato per colpa dell' Intelligenza artificiale | cosa è successo

Recentemente, Robert Moreno, allenatore spagnolo di 48 anni, è stato esonerato a causa dell'uso eccessivo di Intelligenza Artificiale nel suo lavoro. Questa vicenda evidenzia come l’impiego di strumenti digitali possa influire sulle decisioni nel mondo dello sport, portando a conseguenze professionali significative. Analizzare il caso di Moreno offre spunti importanti sulla relazione tra tecnologia e gestione sportiva, sottolineando l’importanza di un utilizzo equilibrato delle innovazioni.

Abusare dell' Intelligenza artificiale può costare caro ad un allenatore. Lo sa bene Robert Moreno, 48enne tecnico spagnolo noto per essere stato per anni il vice di Luis Enrique e brevemente il ct della Spagna nel 2019. Secondo quanto rivelato ai media russi da Andrei Orlov, ex direttore generale dell'FC Sochi, Moreno per allenare si sarebbe affidato completamente all'IA. Un modus operandi che ha portato all'interruzione del rapporto vista anche la retrocessione della sua squadra. Secondo Orlov, ChatGPT era diventato lo strumento principale del lavoro di Moreno: formazioni, tattiche di gioco, sostituzioni, e anche scelte di calciomercato come il centravanti kazako Artur Shushenachev (10 presenze e nessun gol). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Esonerato per “eccesso di Intelligenza Artificiale”: il curioso caso di Robert Moreno al SochiIl recente esonero di Robert Moreno dal FC Sochi ha attirato l’attenzione per una motivazione insolita: un presunto “abuso di Intelligenza Artificiale”.

