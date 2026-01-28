Pinterest taglia fino a 800 posti di lavoro | colpa anche dell’intelligenza artificiale Meno uffici più algoritmi

Pinterest sta per avviare una delle ristrutturazioni più grandi di sempre. Nei prossimi mesi, la piattaforma eliminerà tra 700 e 800 posti di lavoro in tutto il mondo, circa il 10-12% del personale. La decisione arriva mentre Pinterest punta a ridurre gli uffici e a puntare di più sugli algoritmi, anche a causa dell’impatto dell’intelligenza artificiale. La maggior parte dei licenziamenti dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2026.

Nelle prossime settimane, Pinterest avvierà una delle ristrutturazioni più pesanti della sua storia. La piattaforma ha confermato 700–800 licenziamenti a livello globale, pari a circa il 10–12% della forza lavoro, con la maggior parte dei tagli prevista entro il primo semestre del 2026. In parallelo, l’azienda ridurrà in modo significativo gli spazi fisici degli uffici. Il motivo è chiaro e dichiarato: accelerare sulla trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale. Scopriamo di più. Le parole del Ceo Bill Ready: “Tagli necessari per restare competitivi”. In una comunicazione interna e pubblica, l’amministratore delegato Bill Ready ha definito i tagli “necessari per posizionare l’azienda nel lungo periodo in un mondo sempre più guidato dall’IA”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pinterest taglia fino a 800 posti di lavoro: colpa (anche) dell’intelligenza artificiale. “Meno uffici, più algoritmi” Approfondimenti su Pinterest Ristrutturazione L'intelligenza artificiale taglia più posti di lavoro di quanti ne crea ma garantisce maggiore produttività L'intelligenza artificiale sta modificando il mercato del lavoro, con un impatto che in alcuni casi comporta la perdita di posti di lavoro. Abn Amro taglia 5.200 posti di lavoro tra intelligenza artificiale e pensionamenti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pinterest Ristrutturazione Argomenti discussi: Pinterest taglia fino al 15% dei posti di lavoro per puntare sull'IA, crollano le azioni; Pinterest taglia quasi il 15% dei posti di lavoro per reindirizzare risorse verso l'AI; Pinterest taglia quasi il 15% dei posti di lavoro per indirizzare le risorse verso l'IA. Pinterest taglia fino a 800 posti di lavoro: colpa (anche) dell’intelligenza artificiale. Meno uffici, più algoritmiLicenziamenti globali, uffici ridotti e investimenti sull’AI: la svolta del 2026. Il Ceo: Tagli necessari per restare competitivi ... quotidiano.net Pinterest punta sull’AI e taglia il 15% della forza lavoroCirca 700 dipendenti coinvolti in una riorganizzazione che sposta risorse e investimenti verso prodotti basati sull’intelligenza artificiale. msn.com Pinterest taglia circa il 15% dei posti di lavoro per focalizzarsi sull'AI x.com Caravaggio Giuditta in Giuditta che Taglia la Testa a Oloferne Pinterest facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.