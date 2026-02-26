Il presidente del Tar | L' Italia è un paese diviso spaccato a metà e nel caos istituzionale

L'Italia si trova in una fase di forte divisione, con tensioni che coinvolgono diversi settori istituzionali e sociali. La difficile armonizzazione tra le parti ha portato a una situazione complessa, influenzando anche il funzionamento delle strutture pubbliche. La situazione attuale evidenzia come le contrapposizioni interne rendano complicato mantenere un quadro stabile e coeso.

L'Italia è ormai "divisa e spaccata a metà", dove conciliare le contrapposizioni è diventato "difficilissimo" con conseguenze sulla questione giurisdizionale capaci di provocare “il caos istituzionale”. Non ha usato mezzi termini il presidente del Tar del Friuli Venezia Giulia, Carlo Modica de. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Perù: caos politico, il parlamento rimuove il presidente Jerí tra accuse di corruzione e instabilità istituzionale.Il parlamento peruviano ha rimosso dalla carica il presidente ad interim José Jerí, in seguito a un voto di sfiducia approvato con 75 voti...

All'apertura dell'anno giudiziario del Tar Fedriga ritorna sul terzo mandatoHa avuto risvolti politici l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha manifestato approvazione nei c ... rainews.it

Concessioni balneari, il presidente del Tar: La legge va rispettataSecondo Giuseppe Caruso: Senza una gara, la permanenza dei concessionari sarà illegittima, con tutte le conseguenze del caso ... lavocedigenova.it

Presidente Tar Friuli "tutti vantano diritti, migranti, zingari e animali” facebook

Presidente Tar E-R, 'su Città 30 nessun giudizio di merito, rilievi sull'iter'. 'Noi giudici parliamo attraverso i provvedimenti e non commentiamo le sentenze' #ANSA x.com