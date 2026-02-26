il presidente del forum di davos si dimette per lo scandalo epstein

Il presidente del forum di Davos ha annunciato le sue dimissioni dopo otto anni alla guida dell’organizzazione. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente su alcuni temi che coinvolgono il settore. La sua uscita dalla posizione di vertice segna la fine di un lungo periodo di gestione, lasciando spazio a nuove leadership per il futuro dell’evento.

Børge Brende si dimette dalla guida del World Economic Forum dopo otto anni al vertice dell’organizzazione che riunisce leader politici ed economici globali. L’annuncio arriva in un momento delicato, a poche settimane dall’avvio di un’indagine indipendente sui suoi contatti con Jeffrey Epstein. La decisione segue la pubblicazione di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che attestano tre cene di lavoro e una serie di scambi via email e messaggi tra l’ex ministro norvegese ed Epstein. La notizia ha riacceso l’attenzione mediatica sui rapporti tra figure di spicco dell’élite internazionale e il finanziere statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Scandalo Epstein, si dimette anche il presidente del World economic forum di DavosRoma, 26 febbraio 2026 – Il presidente e Ceo del World Economic Forum, Borge Brende, ha annunciato le sue dimissioni, poche settimane dopo che il...

Davos, terremoto al World Economic Forum: il presidente Brende si dimette dopo lo scandalo degli Epstein fileIl presidente del World Economic Forum di Davos, Borge Brende, si dimette dopo l’indagine sui rapporti con Jeffrey Epstein.

Epstein files, si dimette presidente del forum di Davos. Attesa per testimonianze ClintonLeggi su Sky TG24 l'articolo Epstein files, si dimette presidente del forum di Davos. Attesa per testimonianze Clinton ... tg24.sky.it

Scandalo Epstein, si dimette anche il presidente del World economic forum di DavosIl norvegese Borge Brende aveva avuto tre cene di lavoro con Epstein e aveva anche comunicato con il finanziere pedofilo tramite e-mail e sms ... quotidiano.net

