Il presidente del Consorzio, Gentilini, fa il punto dopo tre anni di mandato. Annuncia un’offerta speciale: diecimila euro per chi decide di entrare nel gruppo. Con lui, ci sono il vicepresidente Rossano Guerri e la nuova consigliera Alexia Armaroli, che sostituisce Giovanni Pennica e Umberto Arletti, quest’ultimo passato da vicepresidente a consigliere.

Gentilini, un bilancio al suo terzo anno da presidente del Consorzio? "Sono orgoglioso di avere al mio fianco Rossano Guerri come vicepresidente, oltre alla nuova consigliera Alexia Armaroli, che affiancherà Giovanni Pennica e Umberto Arletti (che da vicepresidente passa al ruolo di consigliere). Dal suo arrivo a oggi, Rossano ha portato cinque consorziati ancora prima di essere nominato vicepresidente. È un dato importante". Ci sono novità per chi intende entrare nel Club? "Ci sono due tipi di affiliazione: una da 10.000 e una da 15.000 euro, con un impegno triennale. Prima non esisteva la quota da 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il presidente e le novità del Consorzio. "Diecimila euro per chi vuole unirsi a noi»

Approfondimenti su Consorzio Gentilini

Il decreto per Euro 2032 introduce nuove misure di sicurezza negli stadi italiani, tra cui l’installazione di telecamere ai tornelli di ingresso e la creazione di una control room dedicata all’osservazione dell’area spettatori.

Il nuovo decreto ministeriale introduce importanti novità per gli stadi italiani, tra cui l'installazione di telecamere ai tornelli d'ingresso e la creazione di una control room per il monitoraggio dell'area spettatori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Consorzio Gentilini

Argomenti discussi: Fondazione Milano-Cortina 2026: il Presidente Mattarella riceve una delegazione; Maltempo, sopralluogo del Presidente Meloni in Sicilia; Il Presidente Mattarella nella Giornata della Memoria: La Repubblica Italiana e la sua Costituzione nate contro le ideologie sanguinarie del '900; Giorno della Memoria, celebrazione con il presidente Mattarella e la premier Meloni - Diretta.

Niscemi, il presidente Schifani: «Dal governo forte segnale Lavoriamo insieme per la tutela del territorio»ROMA - «La visita della presidente del Consiglio a Niscemi è un segnale forte e incoraggiante per le popolazioni colpite», assicura Renato Schifani, presidente della Regione siciliana, di ritorno a ... corriere.it

Il Presidente della Repubblica Mattarella a Milano per l'apertura delle OlimpiadiIl 5 e il 6 febbraio l'incontro con gli atleti e i Capi di Stato, poi gli eventi della giornata inaugurale. A Milano la presidente del Cio Coventry ... rainews.it

L’incontro tra il sindaco di Caivano e il presidente del Consorzio Franco Rea Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

Marco Bruseschi, presidente Consorzio Friuli Energia: "Questo premio di laurea vuole ricordare l’ingegnere Gibertini e, al contempo, incentivare i #giovani ingegneri a contribuire all’ #innovazione e alla #sostenibilità del settore energetico regionale. Dopo x.com