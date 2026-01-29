Il presidente e le novità del Consorzio Diecimila euro per chi vuole unirsi a noi
Il presidente del Consorzio, Gentilini, fa il punto dopo tre anni di mandato. Annuncia un’offerta speciale: diecimila euro per chi decide di entrare nel gruppo. Con lui, ci sono il vicepresidente Rossano Guerri e la nuova consigliera Alexia Armaroli, che sostituisce Giovanni Pennica e Umberto Arletti, quest’ultimo passato da vicepresidente a consigliere.
Gentilini, un bilancio al suo terzo anno da presidente del Consorzio? "Sono orgoglioso di avere al mio fianco Rossano Guerri come vicepresidente, oltre alla nuova consigliera Alexia Armaroli, che affiancherà Giovanni Pennica e Umberto Arletti (che da vicepresidente passa al ruolo di consigliere). Dal suo arrivo a oggi, Rossano ha portato cinque consorziati ancora prima di essere nominato vicepresidente. È un dato importante". Ci sono novità per chi intende entrare nel Club? "Ci sono due tipi di affiliazione: una da 10.000 e una da 15.000 euro, con un impegno triennale. Prima non esisteva la quota da 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
