Il presidente Tocco sui contributi irrigui | Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto il buon lavoro del Consorzio

Il presidente Tocco commenta la sentenza del Tar, che ha riconosciuto il buon operato del Consorzio di Bonifica Centro. La decisione, che ha accolto parzialmente i ricorsi delle aziende agricole sui contributi irrigui e ha disposto un ricalcolo, non rappresenta una sconfitta, bensì un risultato che conferma l’efficacia e la correttezza dell’azione del Consorzio nel rispetto delle normative.

Il fatto che la sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) abbia parzialmente accolto i ricorsi delle aziende agricole sui contributi per l'irrigazione imponendone il ricalcolo, per il Consorzio di Bonifica Centro non vuol dire che sia stato sconfitto, ma che al contrario la sentenza.

