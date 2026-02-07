Calcio a 5 | delicata trasferta estense per il Guastalla Olimpia contro l’ostico Grosseto Bagnolo in casa del fanalino

L’Olimpia Regium affronta una trasferta importante contro il Grosseto, una squadra forte che lotta per mantenere la posizione in classifica. Dopo due sconfitte di fila, i padroni di casa sperano di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria. La partita si gioca oggi alle 17 all’Arena Sport, con il mister Margini che può contare sul rientro di Fation Halitjaha, ma deve fare a meno di Edinho, squalificato. I punti sono fondamentali per allontanarsi dalla zona playout, che si

L’Olimpia Regium (22) confida nel fattore campo per risollevarsi dopo due stop di fila. All’Arena Sport, alle 17, arriva una formazione temibile come l’ Atlante Grosseto (27), quarta nella classifica di Serie A2 Elite, ma i cittadini hanno bisogno di punti per tenere a distanza la zona playout, attualmente distante due sole lunghezze: mister Margini recupera Fation Halitjaha ma perde Edinho, che deve scontare una giornata di squalifica dopo il "giallo" ricevuto a Rovereto. "L’Atlante è squadra forte con ottime individualità, non a caso è in zona playoff. Le recenti sconfitte non ci devono abbattere ma ci devono dare lo stimolo necessario per avere la forza e la cattiveria necessarie per andare oltre l’ostacolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Bagnolo torna a sorridere dopo settimane di risultati deludenti.

Nella prima giornata di ritorno della Serie A2, Olimpia Regium affronta il Montegrappa in uno scontro diretto per la salvezza.

