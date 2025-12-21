Eccellenza | c’è il fanalino di coda per gli azzurri reduci dalla conquista della Coppa Italia La Sangio all’assalto del Certaldo Occasione ghiotta per Battistini
Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri si preparano a tornare in campionato con entusiasmo e determinazione. La Sangio, in trasferta a Certaldo, rappresenta un'occasione importante per consolidare il momento positivo. È fondamentale mantenere concentrazione e impegno per affrontare questa sfida e proseguire nel percorso di crescita. Eccellenza: c’è il fanalino di coda per gli azzurri reduci dalla conquista della Coppa Italia. La Sangio all’assalto del Certaldo. Occasione ghi
AREZZO Riversare l’entusiasmo e la determinazione visti nella finale di Coppa Italia in campionato approfittando di un avversario non proprio irresistibile. Ecco l’obiettivo della Sangiovannese di Stefano Calderini che vuole chiudere in crescendo questo 2025. Gli azzurri hanno il morale ovviamente alle stelle dopo il successo in coppa contro la Lucchese, capolista nel girone A di Eccellenza. La Coppa Italia rappresenta comunque un traguardo di tutto rispetto che manda gli azzurri alla fase nazionale, ma che deve servire anche come leva per risalire una classifica che vede al momento Romanelli e compagni al settimo posto, a tre lunghezze dall’ultimo posto utile per salire sul trenino playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza: gli azzurri di Calderini guadagnano i primi tre punti della stagione. Rosi non basta. Il derby fa sorridere la Sangio. Doppietta di Fiaschi, Sansovino ko
Leggi anche: Eccellenza: domani un altro derby col tecnico che torna in valdarno a distanza di otto anni. L’ex Palazzi ritrova la Sangio: "Gli azzurri sono un duro ostacolo per la mia Baldaccio»
Molise fanalino di coda in Europa per qualità della PA - Il Molise è al quart'ultimo posto tra le regioni europee (207 su 210) per l'indice della qualità istituzionale della Pubblica Amministrazione (PA). ansa.it
«Vai a casa a lavare i piatti»: frasi sessiste all’arbitra in Coppa Italia di Serie C femminile
Nel quindicesimo turno di Eccellenza, la squadra giallorossoblù giocherà domani pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 15), al Comunale di Calascibetta, contro la Leonfortese fanalino di coda del Girone B. Obiettivo riscatto per gli atletisti. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.