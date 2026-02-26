Il post al veleno e le scuse | Sanremo? Vada al ricovero

di Monica Autunno CASSINA DE’ PECCHI "Centosei anni, mettetela al ricovero, non a Sanremo". Il post compare a tarda sera, durante il lungo intermezzo festivaliero sul palco con Gianna Pratesi, 106 enne elettrice del 2 giugno 1946: ma l’autrice è l’assessore alla cultura e scuola del Comune Lucia Marino. Il commento, postato su una pagina Facebook sanremese di Skytg24, da ieri mattina rimbalza a ripetizione su pagine comunali e politiche e sui gruppi cittadini, accompagnato da una valanga di dissenso e condanna. Il dietro front, da parte dell’assessore ormai nell’occhio del ciclone, nel pomeriggio, con una nota pubblica: "Mi scuso con chi si è sentito offeso, e in particolar modo con la signora protagonista dell’intervista, a cui vanno tutta la mia stima e la mia riconoscenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

