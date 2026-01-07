Bufera sul post di Cantini e sui comunisti da sterminare Il Pci annuncia vie legali | Le scuse non bastano

Nella giornata del 7 gennaio 2026, si è scatenata una polemica a seguito di un commento di Isacco Cantini, segretario di Fratelli d’Italia a Empoli, che ha utilizzato un linguaggio offensivo e minaccioso nei confronti del Pci e dei comunisti. La reazione pubblica e politica non si è fatta attendere, con il Partito Comunista Italiano che ha annunciato azioni legali, sottolineando come le scuse non siano considerate sufficienti.

Empoli, 7 gennaio 2026 – Nella calza la più autentica bufera politica. Tramite social, commentando sulla stampa locale l’attività del presidio di Empoli per la Pace per il Venezuela (con riferimento ai fatti di questi giorni), Isacco Cantini - segretario empolese di Fratelli d’Italia - ha scritto: “I soliti comunisti di sta’ cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia”. Bufera a 360 gradi con reazioni ufficiali e bipartisan: il Pci vuole adire vie legali, ci sono richieste di dimissioni. Cantini ha chiesto scusa. Isacco Cantini, coordinatore FdI Empoli e vice responsabile regionale e responsabile Dipartimento provinciale disabilità e equità sociale Il commento del sindaco Mantellassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

