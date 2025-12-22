Milan giornata di fuoco | Conceicao al veleno Gomez il prescelto Per il post Maignan spunta lui

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: tra calciomercato e dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, giornata di fuoco: Conceicao al veleno. Gomez il prescelto. Per il post Maignan spunta lui

Milan-Conceiçao, ufficiale l'addio. Il club: "Salutiamo l'allenatore del 50° trofeo della storia" - Il tecnico portoghese lascia i rossoneri dopo 31 partite, la sconfitta in finale di Coppa Italia e la mancata qualificazione alle coppe europee, ma con la vittoria della Supercoppa Italiana In attesa ... gazzetta.it

milan giornata fuoco conceicaoMilan, la clamorosa stoccata di Conceicao contro i rossoneri! - Sergio Conceicao, intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha colto l'occasione per rivelare alcuni ... fantamaster.it

Il Milan saluta Conceicao: è ufficiale l'addio - Era una pura e semplice questione di tempo: il Milan e Sergio Conceicao non continueranno il proprio rapporto lavorativo, con il tecnico lusitano che dunque non sarà alla guida del club rossonero in ... calciomercato.com

