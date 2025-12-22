Milan giornata di fuoco | Conceicao al veleno Gomez il prescelto Per il post Maignan spunta lui

Il Milan saluta Conceicao: è ufficiale l'addio - Era una pura e semplice questione di tempo: il Milan e Sergio Conceicao non continueranno il proprio rapporto lavorativo, con il tecnico lusitano che dunque non sarà alla guida del club rossonero in ... calciomercato.com

UNDER 16 | 13ª giornata Milan-Cagliari 5-0 14' Begmetyuk, 5'st De Nicola, 25'st e 39'st Borsa, 27'st Carbone x.com

Il Napoli Primavera affronta domani il Milan per la 17esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15. I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BORRIELLO; CAMELIO, CAUCCI; CIMMARUTA; D'ANG - facebook.com facebook

