Milan giornata di fuoco | Conceicao al veleno Gomez il prescelto Per il post Maignan spunta lui
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: tra calciomercato e dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Conceiçao, ufficiale l'addio. Il club: "Salutiamo l'allenatore del 50° trofeo della storia" - Il tecnico portoghese lascia i rossoneri dopo 31 partite, la sconfitta in finale di Coppa Italia e la mancata qualificazione alle coppe europee, ma con la vittoria della Supercoppa Italiana In attesa ... gazzetta.it
Milan, la clamorosa stoccata di Conceicao contro i rossoneri! - Sergio Conceicao, intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha colto l'occasione per rivelare alcuni ... fantamaster.it
Il Milan saluta Conceicao: è ufficiale l'addio - Era una pura e semplice questione di tempo: il Milan e Sergio Conceicao non continueranno il proprio rapporto lavorativo, con il tecnico lusitano che dunque non sarà alla guida del club rossonero in ... calciomercato.com
UNDER 16 | 13ª giornata Milan-Cagliari 5-0 14' Begmetyuk, 5'st De Nicola, 25'st e 39'st Borsa, 27'st Carbone x.com
Il Napoli Primavera affronta domani il Milan per la 17esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15. I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BORRIELLO; CAMELIO, CAUCCI; CIMMARUTA; D'ANG - facebook.com facebook
