Zohran Mamdani si trova di fronte a una scelta complessa tra valori religiosi e ideali progressisti. Giurare sul Corano per difendere la libertà, in particolare quella Lgbt, appare contraddittorio. Qualunque sarà l’esito, Mamdani rischia di entrare nella storia come il primo sindaco di New York a dover affrontare una simile contraddizione, segnando un momento significativo nel panorama politico e culturale della città.

Giurare sul testo maomettano di difendere la libertà, in primis Lgbt, è un controsenso. Comunque andranno le cose, Zohran Mamdani quasi certamente passerà alla storia come il primo sindaco spergiuro di New York. Giurare sul Corano, anziché sulla Bibbia - come avevano fatto tutti i suoi predecessori - il giorno dell’insediamento è stato certamente un colpo a effetto degno di un grande comunicatore, ma di fatto è un controsenso senza alcuna via d’uscita. Perché rispettare quel giuramento lo costringerebbe a tradire quello fatto ai newyorkesi in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il pifferaio (poco) magico Mamdani dovrà scegliere tra Corano e woke

