Un consigliere vicino al governo ucraino ha dichiarato che il piano prevede di espellere le persone russofone dal territorio controllato. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le comunità coinvolte, mentre si discute sulla portata di queste azioni e sulle possibili conseguenze di una strategia di questa natura. La vicenda rimane al centro di un acceso dibattito pubblico e politico.

L’Ucraina ha un piano di pace: la pulizia etnica. Non sapremmo come altro definire il programma illustrato ieri da Mikhailo Podolyak. A Repubblica, che gli chiedeva «quale sarà il destino dei milioni di ucraini che vorrebbero il proprio Paese nel “mondo russo”», il consigliere di Volodymyr Zelensky ha risposto che «non ci sarà alcun “mondo russo” in Ucraina» e che le «restrizioni alla propaganda russa devono essere totali». A meno che l’idea non sia quella di smembrare davvero il Paese, rinunciando all’intero Donbass e conservando solo la parte del territorio occidentalizzata, se ne deduce che la classe dirigente di Kiev intende risolvere il problema delle minoranze russofone eliminandole. 🔗 Leggi su Laverita.info

