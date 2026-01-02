L’Ucraina ha segnalato un possibile piano da parte della Russia volto a sabotare i negoziati di pace, secondo una nota del Servizio di Intelligence Estera (Fisu). La notizia indica che Mosca potrebbe orchestrare provocazioni con vittime per complicare ulteriormente la situazione diplomatica. Questa allerta evidenzia le tensioni in corso e la preoccupazione per possibili azioni destabilizzanti nella regione.

(Adnkronos) – "La Russia prepara una provocazione con vittime per sabotare i negoziati". L'Ucraina fa scattare l'allarme con una nota del Servizio di Intelligence Estera (Fisu). L'alert fa riferimento ad un'operazione che Mosca starebbe pianificando per il 6-7 gennaio: l'obiettivo sarebbe attribuire la responsabilità a Kiev e alzare la tensione in un processo negoziale già . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Piano di pace Russia-Ucraina, Usa: "Kiev ha accettato un accordo"

Leggi anche: Ucraina accetta piano di pace Usa. Ma la Russia continua a bombardare Kiev

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ucraina, l'allarme di Kiev: "Russia ha un piano per sabotare la pace" - I servizi ucraini preannunciano una provocazione russa per il 6- adnkronos.com