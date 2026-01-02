Ucraina l’allarme di Kiev | Russia ha un piano per sabotare la pace
L’Ucraina ha segnalato un possibile piano da parte della Russia volto a sabotare i negoziati di pace, secondo una nota del Servizio di Intelligence Estera (Fisu). La notizia indica che Mosca potrebbe orchestrare provocazioni con vittime per complicare ulteriormente la situazione diplomatica. Questa allerta evidenzia le tensioni in corso e la preoccupazione per possibili azioni destabilizzanti nella regione.
(Adnkronos) – "La Russia prepara una provocazione con vittime per sabotare i negoziati". L'Ucraina fa scattare l'allarme con una nota del Servizio di Intelligence Estera (Fisu). L'alert fa riferimento ad un'operazione che Mosca starebbe pianificando per il 6-7 gennaio: l'obiettivo sarebbe attribuire la responsabilità a Kiev e alzare la tensione in un processo negoziale già . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
