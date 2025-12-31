La pulizia etnica che colpisce Giaffa al cuore
Il Cafè Yafa, storico punto di incontro nel cuore di Giaffa, rappresenta da anni un luogo di confronto tra diverse comunità, tra artisti e intellettuali. Tuttavia, la città sta vivendo una crescente pressione che mette a rischio la sua identità. Questo articolo analizza le recenti tensioni e le conseguenze di una situazione complessa, evidenziando le sfide che Giaffa affronta nel mantenere la sua diversità culturale e storica.
Il Cafè Yafa è da anni un punto di ritrovo per artisti e intellettuali, ebrei e palestinesi, nel cuore pulsante di quella che è conosciuta come la «sposa del mare», . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Pulizia etnica - “Ilan Pappé (che vive nel Regno Unito dopo esser stato allontanato da Israele) è stato il primo storico israeliano a parlare di pulizia etnica”. quotidiano.net
Il mondo occidentale è complice di GENOCIDIO! Quando verranno condannati questi Leaders per collusione col Genocidio e con la Pulizia Etnica in atto a Gaza ed in Cisgiordania - facebook.com facebook
Su quest'ultimo aspetto, aggiungiamo inoltre che: 1) i rapporti tra i cd. riformisti pd e l'ambasciatore israeliano, ossia il rappresentante di uno stato che commette pulizia etnica; 3/ x.com
