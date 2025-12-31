La pulizia etnica che colpisce Giaffa al cuore

Da cms.ilmanifesto.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cafè Yafa, storico punto di incontro nel cuore di Giaffa, rappresenta da anni un luogo di confronto tra diverse comunità, tra artisti e intellettuali. Tuttavia, la città sta vivendo una crescente pressione che mette a rischio la sua identità. Questo articolo analizza le recenti tensioni e le conseguenze di una situazione complessa, evidenziando le sfide che Giaffa affronta nel mantenere la sua diversità culturale e storica.

Il Cafè Yafa è da anni un punto di ritrovo per artisti e intellettuali, ebrei e palestinesi, nel cuore pulsante di quella che è conosciuta come la «sposa del mare», . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la pulizia etnica che colpisce giaffa al cuore

© Cms.ilmanifesto.it - La pulizia etnica che colpisce Giaffa al cuore

Leggi anche: Sarajevo e Srebrenica: il liceo Ulivi in viaggio nel cuore dell’orrore della pulizia etnica nelle guerre balcaniche

Leggi anche: Palestina, l'allarme Onu: "Territori al collasso economico"; Albanese: "In Cisgiordania pulizia etnica, tregua a Gaza è parola vuota"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La pulizia etnica che colpisce Giaffa al cuore.

Pulizia etnica - “Ilan Pappé (che vive nel Regno Unito dopo esser stato allontanato da Israele) è stato il primo storico israeliano a parlare di pulizia etnica”. quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.