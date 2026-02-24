Il piacere dell' onestà di Pirandello sbarca al Vittorio Emanuele

Pirandello ha deciso di portare in scena “Il piacere dell'onestà” per rispondere alla richiesta di spettacoli che valorizzano il teatro classico. La messa in scena, prevista per il 27 e 28 febbraio alle 21 e il primo marzo alle 17,30, attirerà un pubblico curioso di vedere un'opera che riflette sulla natura umana. La compagnia teatrale ha già iniziato le prove nel teatro Vittorio Emanuele, pronto ad accogliere gli attori e gli spettatori.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Tutto pronto per “Il piacere dell'onestà” di Pirandello che andrà in scena il 27 e 28 febbraio alle ore 21 e l'1 marzo alle 17,30 al teatro Vittorio Emanuele. Spettacolo con la regia di Alessandro Averone. Sul palco ci saranno Alessandro Averone, Alessia Giangiuliani, Laura Mazzi, Gabriele Sabatini, Mauro Santopietro, Antonio Tintis. Produzione Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato e Knuk Company. Un matrimonio, insomma, che deve creare l’apparenza della rispettabilità ed evitare lo scandalo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: "Il piacere dell'onestà": la commedia di Pirandello protagonista al teatro Annibale Leggi anche: "Il piacere dell’onestà": la commedia di Pirandello pronta a conquistare il Cilea Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello al Teatro Francesco Cilea con Pippo Pattavina · ilreggino.it; Il piacere dell'onestà: la commedia di Pirandello protagonista al teatro Annibale il 28 febbraio e 1 marzo 2026; Recensione de ''Il piacere dell'onestà'' di Pirandello, tra verità e ipocrisia borghese; Ragusa, l'eclettico Pippo Pattavina porta in scena Il piacere dell'onestà di Pirandello. Il Piacere dell'Onestà di Luigi Pirandello al Teatro Vittorio Emanuele di MessinaDal 27 febbraio all'1 marzo, al TEATRO VITTORIO EMANUELE di MESSINA, va in scena IL PIACERE DELL'ONESTA' di LUIGI PIRANDELLO, spettacolo diretto e interpretato da Alessandro Avallone. Sul palco ci ... guidasicilia.it Ragusa: Pippo Pattavina con Il Piacere dell’onestàRagusa, l’incommensurabile Pippo Pattavina porterà in scena domenica Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello con la regia di Ferro ... quotidianodiragusa.it Domenica scorsa piazza Vittorio Emanuele II a Roma si è vestita di rosso per celebrare l'inizio - facebook.com facebook Pronti. E voi ci siete Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II, Milano. Ore 18:30. “Difesa del maschio di razza bianca”. x.com