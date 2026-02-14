Corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria | CSPI propone anche iscrizione studenti SFP con 150 CFU
Il CSPI ha preso posizione sul decreto del Ministero dell’Istruzione che introduce corsi di differenziazione didattica basati sul metodo Pizzigoni per le classi prime della scuola primaria. La decisione nasce dalla richiesta di chiarimenti sul ruolo degli studenti SFP, ai quali il consiglio propone di consentire l’iscrizione con 150 CFU, un dettaglio che potrebbe influenzare l’offerta formativa.
Il CSPI è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su “Schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito concernente i corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
