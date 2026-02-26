Il papà di Domenico | Il cuore per mio figlio era in un frigo da pic-nic Medici spariti dopo il trapianto

Antonio Caliendo, 39 anni, papà del piccolo Domenico, parla per la prima volta in una intervista al Corriere della vicenda del figlio, morto dopo il trapianto fallito all'ospedale Monaldi. In queste settimane aveva preferito lasciare spazio alla moglie sui media:"Preferisce che io stia fuori, per evitare che possa esplodere. Il gigante è lei. Senza di lei oggi sarei già morto. Non riesco più neppure a fare il muratore, il mio mestiere". Domenico soffriva di una forma di cardiomiopatia dilatativa: “Domenico era un bambino sveglissimo, molto vivace, intelligente. Speravo che lui avesse una vita serena, in salute, senza problemi e invece. Ci affidammo completamente ai medici del Monaldi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Parla il papà di Domenico: «Il cuore per mio figlio in un frigo da pic-nic, una cosa da matti. I chirurghi sparirono dopo il trapianto: lì capii»

Il padre del piccolo Domenico: "Cuore trasportato in un frigo da picnic, chirurghi spariti dopo il trapianto"È ancora forte la commozione per la triste sorte toccata al piccolo Domenico, vittima di un clamoroso caso di malasanità.

Temi più discussi: Bimbo trapiantato, parla il papà dopo la morte di Domenico; Domenico è morto tra le lacrime dei genitori e dei medici; A casa di Domenico, il bimbo del cuore bruciato, tra le sue mille foto: Qui lui ballava e divorava dolci; Addio Domenico, le parole della mamma: Non sia dimenticato.

Parla il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: Sentivo che sarebbe finita malePer la prima volta ha parlato Antonio Caliendo, padre del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale ... fanpage.it

La morte di Domenico al Monaldi, il papà rompe il silenzio: Sono molto arrabbiatoTra dolore e richiesta di giustizia: la morte di Domenico nel racconto del papà tra rabbia, dubbi sul trapianto e bisogno di verità. notizie.it

Parla il papà di Domenico: «Il cuore per mio figlio in un frigo da pic-nic, una cosa da matti. I chirurghi sparirono dopo il trapianto: lì capii» x.com

Parla il papà del piccolo Domenico: "I chirurghi sparirono, dopo il trapianto. E lì capii" - facebook.com facebook