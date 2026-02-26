Il padre del piccolo Domenico | Cuore trasportato in un frigo da picnic chirurghi spariti dopo il trapianto

È ancora forte la commozione per la triste sorte toccata al piccolo Domenico, vittima di un clamoroso caso di malasanità. Ieri abbiamo appreso che il cuore destinato a lui per il trapianto è stato trasportato in un box per alimenti vecchio di 40 anni. Una notizia a dir poco imbarazzante. Oggi a parlare, al Corriere della sera, è il padre del bambino, Antonio Caliendo, 39 anni. Dice di essere "arrabbiato", e non fatichiamo a credergli. "Questa storia è cominciata malissimo e finita peggio. Io sto male, non riesco più neanche ad andare a lavorare, faccio il muratore. Sto male dal giorno del primo ricovero di Domenico al Monaldi". Poi si sofferma sulla malattia del bimbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

