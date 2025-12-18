Sono diventato virale per un video ma quando il telefono ha smesso di squillare ho capito che c’era altro | il racconto del Papu Gomez

Il percorso di El Papu Gomez è segnato da luci e ombre, dalla viralità sui social nel 2018 fino alle sfide più dure del 2023. Tra momenti di gloria e difficoltà, il suo racconto rivela come il successo possa essere effimero e come, spesso, ciò che resta è un senso di vicinanza e perdita inaspettata. Un viaggio tra emozioni, sogni e realtà, che va oltre il semplice palcoscenico del calcio.

"Sono diventato virale per un video, ma quando il telefono ha smesso di squillare ho capito che c'era altro": il racconto del "Papu" Gomez "Qualcuno è sparito. Qualcun altro, e non me l'aspettavo, mi è stato vicinissimo". Dal successo social nel 2018 con la canzone Baila como El Papu al declino per la squalifica per doping nel 2023. Alejandro Papu Gomez si racconta a La Gazzetta dello Sport e spiega come la sua vita sia cambiata da quella positività alla Terbutalina dopo aver assunto uno sciroppo del figlio per mitigare una crisi acuta di broncospasmo, il tutto senza il consenso del proprio medico e della società. "A volte le cose brutte che ti succedono servono per capire chi veramente vuole starti vicino e chi no. Ho capito tante cose.

