Silvio Orlando | Ho capito che il teatro era la mia strada quando facevo spettacoli nelle cantine di Napoli

Silvio Orlando torna protagonista sul palcoscenico con " La vita davanti a sé", adattamento del celebre romanzo di Romain Gary che l'attore porta in tournée da diversi anni e che da domani farà tappa al Teatro Quirino di Roma. Un successo consolidato, che Orlando firma come interprete, regista e autore dell'adattamento drammaturgico, trasformato in un monologo in cui veste i panni dell'io narrante dando voce a tutti i personaggi. La sua carriera, da sempre divisa tra teatro, cinema e televisione, prosegue anche sul grande schermo: il suo prossimo progetto è " Dio ride", il nuovo film di Giovanni Veronesi in uscita l'anno prossimo, in cui Orlando interpreta un cardinale.