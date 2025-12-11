Silvio Orlando | Ho capito che il teatro era la mia strada quando facevo spettacoli nelle cantine di Napoli
Silvio Orlando, noto attore italiano, rivela come il teatro abbia rappresentato la sua vera vocazione fin dai primi spettacoli nelle cantine di Napoli. Ora protagonista di “La vita davanti a sé”, adattamento del celebre romanzo di Romain Gary, torna in scena con una tournée che lo porterà al Teatro Quirino di Roma, offrendo al pubblico un’interpretazione intensa e coinvolgente.
Silvio Orlando torna protagonista sul palcoscenico con “ La vita davanti a sé”, adattamento del celebre romanzo di Romain Gary che l’attore porta in tournée da diversi anni e che da domani farà tappa al Teatro Quirino di Roma. Un successo consolidato, che Orlando firma come interprete, regista e autore dell’adattamento drammaturgico, trasformato in un monologo in cui veste i panni dell’io narrante dando voce a tutti i personaggi. La sua carriera, da sempre divisa tra teatro, cinema e televisione, prosegue anche sul grande schermo: il suo prossimo progetto è “ Dio ride”, il nuovo film di Giovanni Veronesi in uscita l’anno prossimo, in cui Orlando interpreta un cardinale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
