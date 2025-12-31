Capodanno in piazza | l' Umbria di prepara ad accogliere il 2026 con musica e tanto divertimento

L'Umbria si appresta a celebrare l'arrivo del 2026 con eventi pubblici in piazza. Nelle principali città della regione si tengono concerti e spettacoli dal vivo, offrendo occasioni di socializzazione e divertimento. Un modo per salutare l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo, in un’atmosfera di convivialità e tradizione.

L'Umbria si prepara ad accogliere il 2026 con musica e tanto divertimento. Nella notte più lunga e scintillante dell'anno nelle principali piazze delle città sono in programma concerti e spettacoli dal vivo, tanti eventi per festeggiare l'anno nuovo e salutare il 2025. PerugiaTorna il grande. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

