San Tommaso pronto ad accogliere il nuovo auditorium
Albignasego si prepara a vivere un momento destinato a segnare la storia culturale del territorio comunale: domenica 14 dicembre alle 11 verrà inaugurato il nuovo teatro auditorium comunale con il taglio del nastro presso il parco della Costituzione, nel quartiere di San Tommaso. Una struttura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
