San Tommaso pronto ad accogliere il nuovo auditorium

Padovaoggi.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Albignasego si prepara a vivere un momento destinato a segnare la storia culturale del territorio comunale: domenica 14 dicembre alle 11 verrà inaugurato il nuovo teatro auditorium comunale con il taglio del nastro presso il parco della Costituzione, nel quartiere di San Tommaso. Una struttura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Piazza San Tommaso al rush finale. Tutto pronto entro dicembre:: "Travertino, pietra lavica e verde" - Sprint finale per la riqualificazione della caratteristica piazza San Tommaso che sarà ultimata entro il mese di dicembre. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: San Tommaso Pronto Accogliere