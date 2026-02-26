Siena, 26 febbraio 2026 – Onorevole Gianluca Vinci, la commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi che presiede ha cristallizzato in due perizie, l’ultima il 24 febbraio, gli elementi del presunto omicidio. “La perizia illustrata nel dicembre scorso aveva già reso chiaro che Rossi non si era suicidato uscendo da solo dalla finestra. Il grosso elemento innovativo è stata la visione del video che ha consentito ai Ris di rinvenire il cinturino dell’orologio in volo, la cassa era caduta prima. Andando poi a Siena per verificare che appunto il cinturino in aria, a quella distanza, creava l’ombra che si vedeva. A quel punto la ferita al polso non poteva più essere causata dall’impatto al suolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Siena. “David Rossi aggredito da chi conosceva bene”

“Aggredito in pochi secondi”, David Rossi: le risposte della periziaSiena, 24 febbraio 2026 – Emergono nuovi dettagli sulla morte di David Rossi: la pressione del viso contro i fili antipiccione spiegherebbe i tagli...

La morte di David Rossi, irritazione della Procura di Siena dopo l’ultima periziaSiena, 6 febbraio 2026 – Caso David Rossi, la procura di Siena passa all’attacco.

Temi più discussi: Il mistero di Siena. David Rossi aggredito da chi conosceva bene; Delitto di Garlasco, la svolta della genetista Baldi a Quarto Grado: L’omicidio forse commesso di notte. Il mistero del bolo alimentare; Intrighi dalla Guerra Fredda al futuro: arriva a Siena L’ordine del Drago; Il segreto di Grotta Paglicci: un sistema ipogeo 'top secret' che potrebbe riscrivere la Preistoria - FoggiaToday.

Il mistero di Siena. David Rossi aggredito da chi conosceva beneSiena, 26 febbraio 2026 – Onorevole Gianluca Vinci, la commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi che presiede ha cristallizzato in due perizie, l’ultima il 24 febbraio, gli ... lanazione.it

Il mistero del Palio di Siena, da 70 anni anche in diretta tvLa contrada dell’Onda ha vinto il Palio di Siena, dedicato alla Madonna di Provenzano, che si è finalmente corso giovedì, dopo due rinvii a causa della pioggia (per tre pomeriggi La7 si è fatta ... corriere.it

Vinci: "Il 6 marzo a Siena il focus sarà sull’aggressione". L’approfondimento televisivo David Rossi – Alla ricerca della verità tornerà in onda in via straordinaria venerdì prossimo, con una puntata speciale dedicata agli ultimi sviluppi, e non nel consueto appunt - facebook.com facebook

Morte di David Rossi, la perizia: “Lesioni al volto causate dal filo anti-volatili. Viso premuto sulla barra” x.com