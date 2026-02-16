Cantieri agli sgoccioli Parcheggi giardini e asili | marzo il mese decisivo

A San Clemente, i lavori nei cantieri stanno per terminare, spinti da una scadenza ravvicinata a marzo. Le operazioni riguardano l'area parcheggio Rossellino, via Tarlati, gli orti urbani, l’asilo nido Colombo e i Giardini Porcinai. In queste zone, si stanno completando le sistemazioni di strade, spazi verdi e servizi pubblici. La fine dei lavori si avvicina, e tutti i cantieri si preparano a consegnare i risultati attesi.

L'assessore Casi: "Ci sono stati dei ritardi dettati principalmente da avversità meteorologiche. L'area di sosta Rossellino avrà posti in più per i residenti e non permetterà la sosta degli autobus" Area parcheggio Rossellino, via Tarlati, orti urbani di San Clemente, asilo nido Colombo e Giardini Porcinai. Diversi cantieri della città sono ormai alle battute finali e manca davvero poco alle inaugurazioni. In più di un caso, tuttavia, è stato il meteo instabile che ha caratterizzato l'ultimo mese a rallentare o addirittura sospendere le ultime operazioni. Nella migliore delle ipotesi, il prossimo mese di marzo sarà quello in cui queste opere vedranno definitivamente il taglio del nastro dopo un lungo periodo di lavori.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Comune ha approvato un investimento di 350 mila euro destinato alla ristrutturazione dei giardini delle scuole Il Girotondo, Bertacchi e Manin.

Quasi sul gong, il Benevento sta per chiudere un colpo di mercato.

