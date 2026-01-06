Arisa a Sanremo 2026 | Niente favole l’amore? Non so se sono innamorata

Arisa torna all’Ariston per Sanremo 2026 con il brano “Magica favola”. In questa occasione, si apre su temi come l’amore, le relazioni e le esperienze personali, discutendo anche del suo rapporto con le app di incontri e le colleghe. Un ritorno che evidenzia un percorso sincero e senza filtri, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sulla sua musica.

Arisa: «Le dating app? Non c'è nulla di male, tutti vivono per l'amore. Ci passo il tempo e conosco persone che non sanno chi sono»

Arisa: "Felice di chi sono, amo la solitudine. Le app di incontri, che male c'è? Ci passo il tempo"

Arisa a #Sanremo 2026 con Magica favola

