Arisa si racconta | Non riesco a capire se sono innamorata

Arisa ha condiviso di aver recentemente deciso di iscriversi a un'app di incontri, cercando di conoscere qualcuno con cui costruire una relazione significativa. La cantante ha ammesso di trovarsi in una fase di riflessione, domandandosi se il proprio stato d’animo possa essere interpretato come innamoramento o semplice curiosità. Un passo importante per lei, che riflette il desiderio di ascoltare i propri sentimenti e di esplorare nuove possibilità di incontro.

Arisa «sottona» e perché usa le chat delle app di incontri. Le amicizie false con le altre cantanti e il complimento di Samuele Bersani - La cantante sulle sue esperienze di amore tossico e come ne è uscita. open.online

Arisa: «Oggi mi voglio più bene, ogni sera prima di dormire mi abbraccio e mi dico “Tu sei un fiore”» - Ospite a Verissimo, Arisa appare serena e pronta a raccontarsi a cuore aperto davanti alla padrona di casa Silvia Toffanin: «Questo per me è bel momento, sto lavorando tanto. vanityfair.it

Pochi minuti prima di salire sul palco, @arisamusic ci racconta l’anima di questo suo concerto per festeggiare il nuovo anno: un viaggio intimo tra piano e voce in cui sarà accompagnata dal suo pianista Giuseppe Barbera E ha portato anche il suo augurio - facebook.com facebook

