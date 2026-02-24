Elettra Lamborghini piume e abito oro per un look Barocco | a Sanremo l’omaggio a Raffaella Carrà

Elettra Lamborghini ha scelto un abito dorato e piume per rendere omaggio a Raffaella Carrà a Sanremo, attirando subito l’attenzione del pubblico. La cantante è salita sul palco del teatro Ariston sei minuti dopo le 22, confermando la sua passione per look vistosi e scenografici. La sua presenza ha subito catturato gli sguardi, mentre l’atmosfera si accendeva con le sue scelte di stile. La serata prosegue con numerosi momenti sorprendenti.

Pesaro, 24 febbraio 2026 - È entrata sei minuti dopo le 22 la bolognese Elettra Lamborghini sul palco del teatro Ariston. Mancava un caschetto biondo ma l’omaggio era tutto per Raffaella Carrà. La canzone. La cantante 31enne ha portato sul palco di Sanremo ‘ Voilà ’: pezzo che parla di ballo, della notte e della felicità ma anche di libertà. E quindi il collegamento con la Carrà è naturale. Infatti la cantante ha poi citato il ritornello che fa ‘evviva evviva’. Il ritmo è molto estivo, le vibes sono notturne e calde, vivaci, ma anche quelle del varietà televisivo. Infatti ad accompagnarla un corpo di ballo, come quelli di ‘pronto Raffaella?’ e ‘Carramba’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elettra Lamborghini: "Canto la leggerezza. E penso a Raffaella Carrà"Elettra Lamborghini ha dichiarato di cantare la leggerezza e di pensare a Raffaella Carrà, dopo aver ricevuto voti bassi per il suo brano Voilà al Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini: “Mi ispiro a Raffaella Carrà, bolognese, iconica e sempre con il sorriso”Elettra Lamborghini ha visitato il Quirinale, portando con sé le sue radici bolognesi e il desiderio di condividere il suo stile con il pubblico.

