Elettra Lamborghini | Mi ispiro a Raffaella Carrà bolognese iconica e sempre con il sorriso

Elettra Lamborghini ha visitato il Quirinale, portando con sé le sue radici bolognesi e il desiderio di condividere il suo stile con il pubblico. Durante l'incontro, ha parlato delle influenze che le hanno segnato la carriera, tra cui Raffaella Carrà, simbolo di allegria e professionalità. La cantante ha anche commentato le aspettative e i pregiudizi legati alla sua famiglia, sottolineando come questi siano sempre presenti nella sua vita. Tra pochi giorni, salirà sul palco dell’Ariston, portando una nuova energia e determinazione.

“Voilà è un pezzo che se avessi sentito cantato da un’altra avrei detto: quanto vorrei che fosse mio“. Elettra Lamborghini è una di quelle persone che pur avendo un gran cognome riesce a distinguersi per la sua personalità brillante. Sempre con il sorriso e l’attitudine scherzosa. La giovane artista 31enne confessa in un’intervista al Corriere della Sera di ispirarsi all’iconica e rivoluzionaria Raffaella Carrà. Nella canzone che presenterà al Festival di Sanremo, in partenza tra dieci giorni, i suoni e le parole da disco dance anni 70 omaggiano senza dubbio la grande artista della musica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elettra Lamborghini: “Mi ispiro a Raffaella Carrà, bolognese, iconica e sempre con il sorriso” Elettra Lamborghini: "Canto la leggerezza. E penso a Raffaella Carrà" Elettra Lamborghini ha dichiarato di cantare la leggerezza e di pensare a Raffaella Carrà, dopo aver ricevuto voti bassi per il suo brano Voilà al Festival di Sanremo. Sanremo 2026, Elettra Lamborghini in gara con Voilà Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sanremo 2026, Lamborghini: Il pregiudizio su di me? Lo capisco, voglio dimostrare chi sono; Elettra Lamborghini: Canto la leggerezza. E penso a Raffaella Carrà. Elettra Lamborghini: «Inevitabile ci siano pregiudizi su di me per il mio cognome. All'inizio mi buttavo giù, ora non mi offendo»La popstar per la seconda volta a Sanremo con «Voilà»: Vorrei mostrare una versione più adulta e seria di me e spero di cantare bene ... corriere.it Da Laura Pausini chic in toni chiari a una Elettra Lamborghini inedita, ecco il "dietro le quinte" dell'incontro più atteso prima dell'Ariston x.com "Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra. Sto bene." Da qualche tempo ormai il cambiamento di Elettra Lamborghini è visibile a tutti. La cantante è fiera di quello che è oggi e spiega come è dimagrita facebook