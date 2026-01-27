Le scuole di Milano rimarranno chiuse il 6 febbraio in occasione delle Olimpiadi Invernali, secondo quanto stabilito dalla Prefettura. La decisione riguarda le istituzioni di ogni ordine e grado all’interno della Circonvallazione Esterna, senza possibilità di ripensamento. Il ministro Valditara ha sottolineato che si tratta di un inconveniente gestibile, volto a garantire il corretto svolgimento dell’evento internazionale.

Milano, 27 gennaio 2026 – Nessun ripensamento, nessun passo indietro (in cui hanno sperato molte famiglie): per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali il 6 febbraio le scuole di ordine e grado chiuderanno all’interno della cerchia della cirnconvallazione esterna, come ha deciso la Prefettura. A niente sono valse le proteste di famiglie, associazioni, partiti politici. Il ministro Valditara: “Si può sopportare questo inconveniente”. A chiudere la polemica ci ha pensato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della sua visita all'Istituto comprensivo "Candia" al quartiere Corvetto di Milano rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sul tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Scuole chiuse il 6 febbraio a Milano per le Olimpiadi. Il ministro Valditara: "Un inconveniente che si può sopportare"

Il Ministro Valditara ha chiarito che la chiusura delle scuole a Milano durante le Olimpiadi di Cortina 2026 è un inconveniente gestibile, necessario per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Il 6 febbraio, a Milano, le scuole saranno chiuse in alcune zone della città per il passaggio della Torcia Olimpica in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

