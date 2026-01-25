maxi risarcimento al pompiere morto per amianto ministero condannato a pagare un milione

Il Ministero dell’Interno è stato condannato a pagare circa un milione di euro di risarcimento a seguito della morte di un pompiere, avvenuta a causa dell’amianto. La sentenza, emessa a La Spezia il 25 gennaio 2026, rappresenta un importante riconoscimento delle responsabilità in materia di tutela della salute degli operatori di emergenza.

La Spezia, 25 gennaio 2026 – Poco meno di un milione di euro di risarcimento dal ministero dell’Interno. È quanto disposto dal Tribunale di Genova a favore dei famigliari di un vigile del fuoco spezzino morto nel 2019 all’età di 66 anni per un mesotelioma pleurico causato dall’esposizione professionale a polveri e fibre di amianto. L’uomo, secondo quanto ricostruito nella sentenza della seconda sezione civile del Tribunale genovese presieduta da Valentina Cingano, aveva lavorato come pompiere dall’estate del 1973 alla primavera del 2008, prestando servizio presso le caserme della Spezia e di Massa Carrara e, per un breve periodo, a bordo di unità navali dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

