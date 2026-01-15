Amianto nell’Aeronautica Militare | il TAR del Lazio condanna il Ministero della Difesa a risarcire il maresciallo Nicola Panei

Il TAR del Lazio ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire il maresciallo Nicola Panei, dell’Aeronautica Militare, per l’esposizione prolungata e non protetta all’amianto durante il servizio. La decisione evidenzia la responsabilità dell’Amministrazione in materia di tutela della salute dei propri militari. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori esposti a rischi ambientali durante il servizio militare.

Roma, 15 gennaio 2025 – Il TAR del Lazio ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del maresciallo dell’Aeronautica Militare Nicola Panei, riconoscendo la responsabilità dell’Amministrazione per l’ esposizione prolungata e non protetta all’amianto durante il servizio. Il Tribunale ha accertato che l’amianto era utilizzato in modo diffuso e indiscriminato non solo sugli aeromobili, ma anche nelle infrastrutture e negli aeroporti militari, determinando gravi conseguenze sulla salute del militare. Nicola Panei risiede a Fara Sabina (RI), è tra i fondatori dell’Osservatorio Nazionale Amianto ed è componente del Comitato Direttivo Nazionale fin dalla sua costituzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

