Quaranta eventi, studiati, pensati e realizzati per dar vita alla rassegna ‘ Marzo delle donne ’. Quaranta iniziative proposte dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni locali aderenti al Forum sui Generis in occasione dell’8 marzo, la giornata internazionale dei diritti delle donne. Proposte per generazioni di ogni età (da sabato prossimo fino a mercoledì 25 marzo) tra cultura, sport, arte, musica, cinema e condivisione. "L’obiettivo – spiega l’assessora alle politiche e alle differenze, Giorgia Macrelli – è di valorizzare il protagonismo femminile e promuovere i diritti, l’autodeterminazione e la parità. È importante non smettere di parlare di un problema sommerso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Il marzo delle donne’. In un mese 40 eventi

8 marzo, a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi: arriva il "Marzo delle donne"Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma.

Pontedera delle donne. Un mese pieno di eventi: "Cancellare l’invisibilità""L’obiettivo generale è togliere le donne da quella condizione di invisibilità che si creano in alcune situazioni".

Lost Ancient Cities: The Discovery Rewriting Human History

Temi più discussi: 8 Marzo Giornata Internazionale della donna; 8 marzo, Giornata internazionale della donna: il programma degli eventi; A Cesena torna il Marzo delle donne: 40 eventi tra diritti, cultura e partecipazione; Programma Marzo Donna 2026: 17 eventi dal 22 febbraio al 17 maggio.

Cesena, il Marzo delle donne con 40 eventi per celebrare i diritti femminiliIl ‘Marzo delle donne’, la rassegna di incontri e iniziative proposta a Cesena dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni locali aderenti al ... corriereromagna.it

A Cesena torna il Marzo delle donne: 40 eventi tra diritti, cultura e partecipazioneDal 28 febbraio al 24 marzo un calendario diffuso di iniziative per la Giornata internazionale dei diritti della donna ... forli24ore.it

Speciale 8 Marzo – Festa della Donna Ristorante Sipari e Sapori, via Atenasio 8/A, a Palermo Menù fisso a 35€ a persona Spettacolo incluso nel prezzo Una serata unica dedicata a tutte le donne, tra gusto, spettacolo e tante risate! A presenta - facebook.com facebook

Gli incontri di #partoanalgesia di marzo, per donne dalla 32° sett. di #gravidanza (senza accompagnatori), si svolgeranno nelle seguenti date: • lunedì 02/03 • venerdì 20/03 • lunedì 30/03 Obbligatoria la prenotazione al 3204389167 bit.ly/4p4MlWT x.com