8 marzo a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi | arriva il Marzo delle donne

Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma. Simbolo di questa edizione, i manifesti realizzati dagli studenti dell'istituto Versari-Macrelli A pochi giorni dall'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, a Cesena si scaldano i motori per il “marzo delle donne”, la rassegna di eventi che per tutto il mese accompagnerà la città con 40 eventi, tra proiezioni cinematografiche, mostre, incontri letterari, laboratori di danza, musica e passeggiate. Il focus, anche quest'anno, sarà dedicato all'universo femminile nel suo complesso: si parlerà di violenza e stereotipi di genere, di diritti, e della loro repressione, di corpi, cicli mestruali e identità. “Quest'anno ricorre l'80esimo anniversario dal voto alle donne – spiega l'assessora alle Politiche delle differenze, Giorgia Macrelli –. Ma nonostante questo ancora oggi ci rendiamo conto di quanti siano i diritti delle donne che non vengono rispettati o che si cerca di comprimere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche:

“Marzo Cascinese: di Donne e di Diritti”: il programma degli eventi celebrativi

Prevenire e combattere la violenza contro le donne: il ruolo delle reti territoriali in Italia

Argomenti discussi: Forlì-Cesena, incontro per l’8 marzo: scienza, cura e impegno civile al centro dell’evento OPI; Forl?-Cesena - Medio Fondo d'La Caveja: Scatta la Stagione 2026 a Forlì; Donne di scienza, tra cura e impegno civile: per l'8 marzo focus sul ruolo dell'infermiere; Cesena, dal 26 febbraio al 1° marzo Claudio Bisio al Bonci con La mia vita raccontata male.

Diretta/ Brescia Cesena (risultato finale 1-1): decisiva l’autogol di Calvani (Serie B, 8 marzo 2025)Diretta Brescia Cesena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Mario Rigamonti per la ventinovesima giornata di Serie B 2024/2025. DIRETTA BRESCIA CESENA (RISULTATO FINALE ... ilsussidiario.net

TRE NOTTI AL BRAGLIA: IL PACK DI MARZO Fino alle 23:59 di venerdì 6 marzo, sarà possibile acquistare il pacchetto valido per le 3 partite casalinghe. Queste le tre sfide: Modena vs Cesena sabato 7 marzo 2026 ore 19:30. Modena vs Spezia venerdì 13 ma - facebook.com facebook

Vi aspettiamo il 2-3 marzo a Ponte Pietra (Cesena) per il film “SACRO CUORE”. Un’occasione per comprendere e vivere la bellezza del Cristianesimo. x.com