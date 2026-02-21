Pontedera delle donne Un mese pieno di eventi | Cancellare l’invisibilità

A Pontedera, si svolge un mese dedicato alle donne, con l’obiettivo di combattere la loro invisibilità in diversi contesti. La manifestazione intende sensibilizzare su temi legati all’uguaglianza e alla rappresentanza femminile. Vengono organizzati incontri, mostre e iniziative pubbliche per coinvolgere la comunità. La rassegna mira a far conoscere le storie di donne che spesso passano inosservate. Numerosi eventi si tengono nel centro cittadino durante tutto il mese.

"L’obiettivo generale è togliere le donne da quella condizione di invisibilità che si creano in alcune situazioni". E’ questo lo spirito dell’amministrazione comunale di Pontedera, che per bocca della vicesindaca Carla Cocilova, illustra il programma di Pontedera delle donne. "Vogliamo creare occasioni di confronto e di ascolto e di divertimento rimettendo al centro i loro talenti e passioni", aggiunge la vice sindaca che ha presentato il programma di eventi ringraziando "tutte le realtà che sono coinvolte". Incontri, spettacoli, presentazioni libri e tanto altro terranno vivo il mese di marzo, precisamente dall’1 al 28 marzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

