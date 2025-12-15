Edilizia scolastica proroga dei lavori e della rendicontazione finale al 30 settembre 2027 | pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 15 ottobre 2025, che proroga al 30 settembre 2027 i termini per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica già autorizzati. La misura mira a garantire un’ulteriore dilazione nelle tempistiche di realizzazione e rendicontazione di questi interventi.

