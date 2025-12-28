Il Liverpool ha presentato un’offerta per ingaggiare Eduardo Camavinga

Il Liverpool ha presentato un’offerta di 70 milioni di euro per il trasferimento di Eduardo Camavinga dal Real Madrid. La proposta, ancora in fase di valutazione, evidenzia l’interesse del club inglese nel rafforzare il reparto centrale. La trattativa rappresenta un possibile passo importante per il futuro della squadra, mentre il Real Madrid valuta le condizioni dell’offerta e le implicazioni sportive ed economiche.

Breaking: Arne Slot potrebbe presto avere Ederson dos Santos nella sua squadra. (Foto di Justin SetterfieldGetty Images) Il Liverpool di Arne Slot presenta un’offerta da 70 milioni di euro per ingaggiare il sensazionale centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga. I campioni in carica del Liverpool hanno vissuto una prima metà di stagione tutt’altro che ideale. Sebbene abbiano iniziato a riprendersi dopo un inizio deludente e siano attualmente quarti nella classifica dei punti, Arne Slot ha individuato alcune aree che necessitano di essere rafforzate. Il Liverpool cerca Camavinga come rinforzo del centrocampo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

