Per un solo numero non sbanca il jackpot al Superenalotto da 100 milioni Una schedina da pochi euro

Un solo numero avrebbe potuto cambiare la vita di un giocatore, permettendogli di vincere il jackpot da 100 milioni di euro al Superenalotto. Con una schedina da pochi euro, una scelta semplice avrebbe portato a una delle vincite più alte della storia. Un esempio di come, a volte, poche cifre possano fare la differenza tra sogno e realtà.

Un solo numero e avrebbe sbancato al Superenalotto con una vincita che gli avrebbe cambiato per sempre la vita. La Dea Bendata è torna a baciare la tabaccheria di Claudio Cicognani in via Firenze, a San Varano. Qui la vigilia dell'Epifania è stato centrato uno dei diciannove '5", con una vincita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: SuperEnalotto, il Jackpot da record vola oltre 100 milioni Leggi anche: SuperEnalotto, jackpot da oltre 100 milioni! La notizia sulle vincite è appena arrivata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi lunedì 5 gennaio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot - Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot ... virgilio.it

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre ... tg24.sky.it

SuperEnalotto: il jackpot entra nella storia mentre piovono vincite in tutta Italia - Il montepremi supera i 100 milioni di euro, diventando il secondo più alto al mondo. gioconews.it

Il film uscito il giorno di Natale sbanca il botteghino anche a Santo Stefano: oltre 13,5 milioni di euro in due giorni. Ancora più impressionante il numero di presenze: ieri sfiorato il milione (sono state 973.703) Leggi l'articolo #CheccoZalone - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.