Per un solo numero non sbanca il jackpot al Superenalotto da 100 milioni Una schedina da pochi euro

Un solo numero avrebbe potuto cambiare la vita di un giocatore, permettendogli di vincere il jackpot da 100 milioni di euro al Superenalotto. Con una schedina da pochi euro, una scelta semplice avrebbe portato a una delle vincite più alte della storia. Un esempio di come, a volte, poche cifre possano fare la differenza tra sogno e realtà.

Un solo numero e avrebbe sbancato al Superenalotto con una vincita che gli avrebbe cambiato per sempre la vita. La Dea Bendata è torna a baciare la tabaccheria di Claudio Cicognani in via Firenze, a San Varano. Qui la vigilia dell'Epifania è stato centrato uno dei diciannove '5", con una vincita. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

