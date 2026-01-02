Il Leeds vuole ingaggiare Joe Willock dal Newcastle

Il Leeds United sta valutando l'acquisto di Joe Willock dal Newcastle, con l'obiettivo di rafforzare il centrocampo. La società britannica avrebbe individuato nel centrocampista un elemento di valore per aumentare la qualità e la profondità della rosa. La trattativa è in fase di sviluppo, e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Breaking: Il Leeds United sta cercando di aggiungere più qualità in profondità al centro del parco e ha identificato Joe Willock come obiettivo. Secondo un rapporto di iNews, vogliono ingaggiare il centrocampista del Newcastle United e sarà interessante vedere se riusciranno a concludere l’accordo a gennaio. In precedenza hanno ingaggiato Sean Longstaff dal Newcastle United. Sperano di aggiungere più qualità alla squadra durante la finestra di mercato di gennaio. Il Leeds lotta per la sopravvivenza in Premier League e ha bisogno di più qualità. Willock potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto per loro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Leeds vuole ingaggiare Joe Willock dal Newcastle Leggi anche: Il Newcastle United avvia la mossa per ingaggiare Jayden Oosterwolde Leggi anche: Il Borussia Dortmund vuole Sam Alker dal Leeds United Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. CALCIOMERCATO ROMA Artem Dovbyk è stato offerto a Everton, Sunderland e Leeds, ma a farsi avanti è il West Ham che lo vuole in prestito. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.