Il Manchester United vuole ingaggiare David Affengruber dall’Elche

Sito inglese: Il Manchester United è interessato a ingaggiare il difensore dell’Elche David Affengruber. Il 24enne difensore centrale ha fatto bene per il club spagnolo e il Manchester United gli vuole bene. Secondo un rapporto di TEAMtalk, Ruben Amorim vuole che il club ingaggi il giocatore. Secondo lui Affengruber potrebbe essere il partner ideale a lungo termine per Leny Yoro. Il 24enne sarà attratto dall’idea di trasferirsi in Premier League. Sarebbe un enorme passo avanti nella sua carriera e potrebbe giocare per uno dei club più grandi del mondo. Il Manchester United deve rafforzarsi in difesa e ingaggiare Affengruber avrebbe molto senso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

