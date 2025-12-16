Religiosi reclutatori e terroristi | ecco la rete della jihad oceanica

L'Australia è al centro di una vasta rete jihadista, coinvolgendo religiosi, reclutatori e terroristi. Il fenomeno si intreccia con atti antisemiti provenienti da ambienti radicalizzati, mentre le autorità monitorano senza intervenire in modo incisivo. Un quadro complesso che evidenzia le dinamiche della radicalizzazione e le sfide nella lotta al terrorismo.

L'Australia è da tempo teatro di atti antisemiti che nascono in ambienti radicalizzati. Lo Stato «segue», ma non fa nulla. Così predicatori e miliziani tornano liberi e continuano a formare tagliagole. In Australia è in corso un’indagine a tutto campo per accertare chi abbia fornito appoggio logistico ai due autori della strage di domenica sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney. Nel corso dell’azione è rimasto ucciso Sajid Akram, 50 anni, mentre il bilancio complessivo è di 16 vittime e 47 feriti. Laverita.info

La rete sommersa del jihadismo australiano: predicatori, reclutatori e terroristi tornati liberi - Predicatori radicali, reclutatori dell’ISIS e foreign fighters tornati liberi operano da anni in Australia senza un’effettiva risposta dello Stato: un ecosistema jihadista monitorato ma mai smantellat ... panorama.it