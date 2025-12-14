Germania arrestati 5 terroristi Jihad

In Germania, cinque sospetti terroristi jihadisti sono stati arrestati in relazione a un piano di attentato al mercatino di Natale di Dingolfing, in Baviera. L'operazione segue le indagini delle autorità locali, che hanno intercettato segnali di una possibile minaccia di matrice islamista. La notizia evidenzia l'importanza dei controlli e delle misure di sicurezza nel contesto delle festività natalizie.

1.17 Cinque uomini sono stati arrestati in Germania perché pianificano un attentato di matrice islamista al mercatino di Natale di Dingolfing, in Baviera. Secondo l'agenzia di stampa Dpa l'attentato doveva essere realizzato con un'auto bomba. Per 4 di loro,un egiziano e 3 marocchini, è stato disposto il fermo, mentre è ancora dachiarire la posizione del quinto, che sarebbe comunque in custodia cautelare. Il quotidiano Bild riferisce che le autorità tedesche sarebbero state avvisate dai servizi segreti di un altro Paese. Servizitelevideo.rai.it

Germania: arrestati tre terroristi islamici - Sono stati arrestati in Germania tre presunti terroristi di stampo islamista accusati di voler organizzare attacchi contro l'aeroporto di ... corriere.it

Germania: arrestati membri di un gruppo terroristico neonazista - Da un lato, gli attacchi dai gruppi terroristici come l’Isis che hanno terrorizzato mezza Europa e che ... it.blastingnews.com

BASTA UNA #BANDIERA PER ESSERE PICCHIATI E #ARRESTATI Potrei passare le giornate a postare filmati di questo tipo, dalla #Germania, #RegnoUnito o altrove. In #Europa sta sparendo il senso della #tolleranza e della salvaguardia del #dissenso. Pe - facebook.com facebook

Trova le differenze. Al Buti, braccio destro di #Almasri, è stato arrestato in Germania a luglio e due giorni fa è stato consegnato alla #CortePenaleInternazionale. In Italia Almasri è stato arrestato ma poi subito riaccompagnato in Libia con un volo di stato e tante x.com