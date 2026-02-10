Il guardalinee difensivo dei San Francisco 49ers viene operato dopo essere stato colpito da un proiettile

Questa mattina, il difensore dei San Francisco 49ers Keion White è stato colpito da un proiettile. È stato subito operato e ora si trova in fase di recupero. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, lasciando tutti senza parole. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli certi sulla dinamica dell’incidente.

2026-02-10 10:38:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il guardalinee difensivo dei San Francisco 49ers Keion White si sta riprendendo dopo essere stato colpito da un proiettile lunedì mattina. White è stato ferito da un proiettile alla caviglia e ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Si ritiene che le sue ferite non mettano a rischio la carriera, ma si tratta di un altro episodio di crimine armato che colpisce i 49ers. Il wideout Ricky Pearsall è stato colpito al petto il 31 agosto 2024 e ha saltato sei partite all’inizio di quella stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Christian McCaffrey ha espresso grande ammirazione per George Kittle, definendolo il

