La solitudine degli anziani spiega il successo globale dei robot sociali

La crescente popolazione anziana nei Paesi come Giappone, Europa e Stati Uniti ha portato a un aumento dell’uso di robot sociali come supporto e compagnia. Questi dispositivi rappresentano una risposta alle sfide di solitudine e assistenza, contribuendo a migliorare la qualità della vita degli anziani in un contesto di invecchiamento globale.

In Giappone quasi una persona su tre ha più di 65 anni, nell'Unione europea più di una su cinque. Negli Stati Uniti gli over 65 sono ormai quasi il 18 per cento della popolazione e anche in Cina e Corea del Sud le nascite segnano il passo mentre si allunga la prospettiva di vita. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ("Ageing and Health", ottobre 2025) il numero di persone di età pari o superiore a 60 anni dovrebbe crescere dai circa 1,1 miliardi del 2023 ai 1,4 miliardi entro il 2032. Un cambiamento che aumenterà di molto l'attuale pressione sui sistemi sanitari e di assistenza agli anziani di tutti i Paesi, peraltro già in grande difficoltà come segnalato dal rapporto "Building the Caregiving Workforce Our Aging World Needs" (2021) della Global Coalition on Aging, che calcola una carenza di operatori sanitari per l'assistenza agli anziani di circa 13,5 milioni entro il 2040 solo nei Paesi dell'Ocse.

