Contro la solitudine degli anziani Albosaggia e Caiolo puntano sull' intelligenza artificiale e sui robot

In Albosaggia e Caiolo, due piccoli comuni della Valtellina, le amministrazioni hanno deciso di usare l’intelligenza artificiale e i robot per aiutare gli anziani soli. La scelta nasce dalla difficoltà di raggiungere le case più isolate, specialmente durante l’inverno, e dal crescente numero di persone over 75 che vivono senza familiari nelle zone più remote. A distinguere questo progetto, rispetto ad altri, è l’installazione di sistemi di assistenza robotica che si integrano con app semplici, in modo da permettere agli anziani di comunicare facilmente con i servizi di emergenza e i familiari.

In territori ampi e frammentati, dove le distanze pesano soprattutto d’inverno e l’invecchiamento della popolazione è una realtà strutturale, Albosaggia e Caiolo scelgono di trasformare un limite geografico in un laboratorio di innovazione sociale. La Fondazione Albosaggia, i Comuni di Albosaggia e Caiolo e la partnership scientifica dell’Università degli Studi di Bergamo, hanno formalmente candidato a Fondazione Cariplo, nell’ambito del Bando Emblematici 2026, il progetto “RESTARE VICINI - Tecnologie intelligenti e welfare di comunità per anziani meno soli”. Una sperimentazione concentrata e ad alta intensità, costruita in un’area ben definita per essere pienamente monitorabile, integrata con i servizi locali e capace di generare un modello replicabile per altri territori montani.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La crescente popolazione anziana nei Paesi come Giappone, Europa e Stati Uniti ha portato a un aumento dell’uso di robot sociali come supporto e compagnia.

