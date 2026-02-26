Il figlio di Pippo Baudo spiazza Caterina Balivo | Beppe Convertini ha fatto una cosa bruttissima fuori onda

Durante un'intervista, Alex Baudo ha riferito a Caterina Balivo di un episodio avvenuto fuori dagli studi, descrivendo un comportamento di Beppe Convertini che ha sorpreso tutti. La conversazione ha svelato un episodio che ha lasciato sgomenti, portando alla luce un episodio di cui si discute attualmente. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi segue le dinamiche del mondo dello spettacolo.

Alex Baudo ha raccontato a Caterina Balivo il gesto che avrebbe fatto Beppe Convertini nei suoi confronti mentre non erano in onda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro in diretta tv tra il figlio di Pippo Baudo e Beppe Convertini: “Bruttissimo, non mi è mai successo”. Cosa è accaduto a “La volta buona”Ci sono cose che possono avvenire solo a Sanremo, come uno scontro tra Alex Baudo, figlio del noto conduttore scomparso lo scorso 16 agosto, e Beppe...

Il figlio di Pippo Baudo chiarisce la questione dell’eredità del padre: “Ho delegato tutto all’avvocato”Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, ha parlato per la prima volta della questione dell'eredità di suo padre, rimasta in sospeso dallo scorso agosto.

Temi più discussi: Chi sono i figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro. A Sanremo anche la storica segretaria Dina. Lo sfogo di Katia Ricciarelli: mi aspettavo un invito; Tiziana Baudo e il tributo a Pippo: Il cuore di papà batte ancora a Sanremo; Pippo Baudo, le 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO; Sanremo 2026, Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: il video. Poi saluta i figli in platea.

Scontro in diretta tv tra il figlio di Pippo Baudo e Beppe Convertini: Bruttissimo, non mi è mai successo. Cosa è accaduto a La volta buonaDurante la puntata da Sanremo, il figlio di Pippo Baudo ha accusato Convertini di averlo criticato fuori onda. Ecco cosa è successo ... ilfattoquotidiano.it

Il figlio di Pippo Baudo spiazza Caterina Balivo: Beppe Convertini ha fatto una cosa bruttissima fuori ondaAlex Baudo ha raccontato a Caterina Balivo il gesto che avrebbe fatto Beppe Convertini nei suoi confronti mentre non erano in onda ... fanpage.it

Il figlio di Pippo Baudo contro Beppe Convertini. Lo avrebbe criticato fuori onda perché ha improvvisato una canzone con Fausto Leali e Fausto non ricordava il testo #LaVoltaBuona #LVB #Sanremo2026 x.com

A Sanremo un museo dedicato a Pippo Baudo Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #telegiornale facebook