Il fallo di Kelly era da rosso? Ecco perché è intervenuto il Var nell' episodio chiave di Juve-Gala

Perché l’arbitro di Juve-Galatasaray ha cambiato il colore del cartellino per Kelly dopo aver rivisto il fallo su Yilmaz? Secondo i parametri della Uefa, l’episodio può essere considerato un “grave fallo di gioco”, dal momento che mette in pericolo l’incolumità dell’avversario “con vigoria sproporzionata, colpendo una zona sensibile (tibiacaviglia), senza possibilità di giocare il pallone”. E perché interviene il Var? Se l'arbitro in campo non si accorge pienamente dell'intensità o non vede il punto di contatto, il supporto tecnologico può segnalare quella specifica situazione al direttore di gara attraverso le immagini rallentate e proposte da angolazioni diverse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perché il fallo di Kelly è stato giudicato da rosso diretto col VAR: i criteri oggettivi Uefa da regolamentoL'espulsione del difensore è l'episodio che ha condizionato la partita di Champions tra Juventus e Galatasaray.

