Perché il fallo di Kelly è stato giudicato da rosso diretto col VAR | i criteri oggettivi Uefa da regolamento

L'espulsione del difensore è l'episodio che ha condizionato la partita di Champions tra Juventus e Galatasaray. Il dubbio è sull'interpretazione dell'intensità del contatto ma nel suo caso il regolamento è stato applicato in maniera molto rigida: non conta l’intenzione, ma il rischio creato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché il gol di Konaté del Liverpool all’Inter è stato annullato col VAR: regolamento chiaroIl check dalla sala VAR dura qualche minuto poi il direttore di gara, Felix Zwayer, viene richiamato alla on-field-review dal collega in cabina di...

Kelly espulso in Juve-Galatasaray, l’arbitro estrae il secondo giallo: il VAR lo richiama, rosso direttoEpisodio più che dubbio in Juve-Galatasaray a inizio di ripresa quando i bianconeri restano in 10: Kelly viene espulso per un intervento su Yilmaz.

Temi più discussi: Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di Chiffi; Perché Rrahmani non è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Wesley: salvato dall'infortunio; Blocco di Valenti su Maignan, Troilo-Bartesaghi e Loftus-Corvi: tanti dubbi in Milan-Parma; Dal mancato rigore su Loftus al dietrofront sul gol di Troilo: Milan contro arbitro e Var.

Pastore incredulo: Piccinini dice ‘Per me è fallo’, perché interviene il VAR?Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato così dell'episodio del gol del Parma e dell'on-field ... milannews.it

Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiPrima della fine del primo tempo, con il Napoli avanti 0-1 al New Balance Arena, episodio chiave in area bergamasca. Hien interviene su Højlund: ... msn.com

Calvarese chiarissimo sul rosso a Kelly: "Sono perplesso. Se da difensore l'avesse fatto in area sarebbe stato rigore Non c'è attitudine a fare fallo, per questo sono perplesso sul giallo. Una volta che è davanti al monitor, l'arbitro deve uscire con la decisi - facebook.com facebook

#Calvarese chiarissimo sul rosso a #Kelly: "Sono perplesso. Se da difensore l'avesse fatto in area sarebbe stato rigore Non c'è attitudine a fare fallo, per questo sono perplesso sul giallo. Una volta che è davanti al monitor, l'arbitro deve uscire con la dec x.com