Gutierrez | Non c’era alcun fallo Ormai succede ogni settimana non capisco perché il Var non sia intervenuto

Miguel Gutierrez critica l’arbitraggio durante la partita tra Atalanta e Napoli, affermando che non c’era fallo e denunciando che episodi simili si ripetono ogni settimana. Secondo il difensore, il Var non è intervenuto anche stavolta, nonostante la mancanza di infrazione evidente. Gutierrez ha anche spiegato di aver segnato un gol regolare che è stato annullato ingiustamente. La sua opinione si aggiunge alle numerose proteste su decisioni arbitrali discutibili.

A commentare lo scempio arbitrale a cui abbiamo assistito durante Atalanta- Napoli è stato anche l’autore del gol annullato, Miguel Gutierrez. Lo spagnolo non ci è andato per il sottile. Le parole di Gutierrez. Le sue parole a Dazn: “Ho riguardato il video: non c’era alcun fallo e sul 2-0 la gara avrebbe potuto prendere un’altra direzione. Ormai succede ogni settimana. E non riesco nemmeno a spiegarmi perché il Var non sia intervenuto a supporto dell’arbitro.” Dunque, dopo le sferzanti parole di Manna, ci ha pensato anche lo spagnolo a condannare quanto accaduto oggi. L'articolo Gutierrez: “Non c’era alcun fallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Open Var, “non c’era fallo su Vergara. Il Var non doveva richiamare Massa, l’arbitro al video deve avere la mente aperta”Il match tra Genoa e Napoli ha acceso nuovamente le polemiche sul VAR.

Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var: «Il rigore non c’era. Il Var si fa attirare da questo dettaglio, ma non è assolutamente fallo»Il rigore assegnato a Cornet e Vergara ha scatenato polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Primavera | Le parole di Gutierrez dopo Udinese-Sudtirol; Era fallo? - facebook.com; Gas Sales Bluenergy lotta due ore ma al tie break passa Perugia; McTominout: Scott non recupera dall’infortunio e salterà la sfida tra Napoli e Roma.

Atalanta-Napoli, furia Manna: «Sul gol di Gutierrez non c'è niente, è imbarazzante. Vergognoso»Furia del ds del Napoli Giovanni Manna, intervenuto dopo il match al posto di Conte (che non ha parlato), sugli episodi arbitrali che ... msn.com

Napoli ancora una volta penalizzato dagli arbitri. Fischiato un fallo inesistente a Hojlund sul gol di Gutierrez che avrebbe portato gli azzurri sul 2-0 contro l’Atalanta. In questo caso il gioco è ripreso immediatamente senza alcuna revisione del VAR Link articolo - facebook.com facebook

#Marelli: “Non doveva essere annullato il gol di #Gutierrez”. A Dazn: "Non riesco a vedere alcuna infrazione su #Hojlund e non vedo alcuna intenzione del giocatore di trarre vantaggio trattenendo l’avversario". ilnapolista.it/2026/02/marell… x.com